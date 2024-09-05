Путин рассказал о значении автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток

«Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причём речь не только об увеличении объёмов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что весь маршрут трассы проходит через десятки регионов страны. Протяжённость автомагистрали составит 10 тысяч километров. Президент напомнил, что уже коридор развивается поэтапно: уже открыта магистраль между Москвой и Казанью. Далее она должна дойти до Тюмени, будут построены обходы Омска, Новосибирска, Канска. Путин в связи с этим напомнил о задаче, которая была поставлена на Послании Федеральному собранию — сокращение очередей на границе и снижении типового времени досмотра на КПП, чтобы оно не превышало 10 минут.