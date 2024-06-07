Путин оценил возможность перевозок по Севморпути в 150 млн тонн в год

Перевозки по Северному морскому пути в перспективе могут превысить 150 миллионов тонн в год. Такую цифру назвал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам лидера страны, Севморпуть становится востребованной глобальной артерией.

"В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов", — сказал президент.

Северный морской коридор — это кратчайший путь между европейской частью России и Дальним Востоком по воде. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана: Карскому, морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому. Его длина от Карских Ворот до бухты Провидения — около 5600 километров.