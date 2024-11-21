Риа новости сообщают, что в начале ноября 2024 года в аэропорту Штутгарта немецкие таможенники конфисковали у двух женщин дорогую одежду и сумки на общую сумму 114 тысяч евро. Обе женщины планировали вылететь в Россию через Турцию. Причиной задержания стало подозрение в нарушении санкций, наложенных на Россию.

Согласно решению, принятому Советом Евросоюза, в Россию запрещено ввозить предметы роскоши стоимостью более €300 за штуку. В список запрещенных к ввозу товаров вошли: автомобили, мотоциклы, вина, лошади, алкоголь, сигары, музыкальные инструменты, одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, посуда из фарфора, произведения искусства и многие электронные товары, например, кофеварки, микроволновки, смартфоны. И это не полный список.

В ходе досмотра выяснилось, что багаж туристок состоял почти исключительно из вещей известных брендов. Более того, незадолго до попытки вылета женщины отправили в Россию семь крупных посылок, одну из которых конфисковали в Лейпциге. В этой посылке находились товары на сумму 12 тысяч евро.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, который регулирует соблюдение санкционных мер. Прежде чем покинуть Германию, женщины согласились предоставить залог в размере 105 тысяч евро в ожидании возможного штрафа.

Несмотря на давление санкций, Россия неоднократно заявляла о своей способности справляться с ними. Однако, как показывают мнения в западных странах, эффективность таких мер остается под вопросом.

Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, но она наносит серьезный удар по мировой экономике в целом.