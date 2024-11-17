«От этого страдает весь мир»: В МИД РФ указали на необходимость снятия санкций

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин призвал международное сообщество не обходить односторонние санкции, а отменить их. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что санкции негативно сказываются не только на России, но и на других странах, вызывая рост цен на продовольствие и энергоресурсы. Панкин подчеркнул, что рестрикции создают значительные препятствия для свободной торговли и экономического роста на глобальном уровне.

Дипломат выразил мнение, что важно пересматривать подходы к этим мерам, так как их существование затрудняет развитие международных отношений и наносит ущерб всем участникам мировой экономики. По его словам, обсуждения на таких форумах, как АТЭС, позволяют участникам обмениваться мнениями и искать решения для важнейших глобальных вызовов.