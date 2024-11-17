Интересы учтены: Россия удовлетворена итоговой декларацией АТЭС

Россия выразила удовлетворение финальной декларацией саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в Перу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя итоги мероприятия.

«В целом получился такой достаточно большой документ, и он удовлетворяет нас как сторону декларации. И наши дипломаты, и наше министерство экономики приложили очень большие усилия, чтобы там наши интересы были учтены», — отметил политик.