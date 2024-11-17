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16 ноября, 21:04

Интересы учтены: Россия удовлетворена итоговой декларацией АТЭС

Оверчук: Россия довольна итогами саммита АТЭС, декларация учитывает её интересы

Россия выразила удовлетворение финальной декларацией саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в Перу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя итоги мероприятия.

«В целом получился такой достаточно большой документ, и он удовлетворяет нас как сторону декларации. И наши дипломаты, и наше министерство экономики приложили очень большие усилия, чтобы там наши интересы были учтены», — отметил политик.

Байден опоздал на второй день саммита АТЭС
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Ранее в Кремле ответили на вопрос о передаче Байдену послания от Путина на саммите АТЭС. Кроме того, СМИ писали, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита АТЭС третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / joseorihuela

Анатолий Цейко
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