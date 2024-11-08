В Кремле ответили на вопрос о передаче Байдену послания от Путина на саммите АТЭС

Информации насчёт того, будут ли передаваться лидерам АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) какие-либо послания от президента России Владимира Путина нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. Пока нет информации на этот счёт», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, неизвестно, планирует ли Путин передать послание президенту США Джо Байдену и другим западным лидерам на саммите АТЭС через возглавляющего делегацию РФ вице-премьера Алексея Оверчука.

При этом сейчас «со многими странами [АТЭС] очень хорошо развиваются отношения, поэтому в любом случае такие форумы используются для двусторонних контактов». Пресс-секретарь президента добавил, что это нормальная и стандартная практика.