В Кремле ответили на вопрос о передаче Байдену послания от Путина на саммите АТЭС
Песков: Пока неизвестно передаст ли Путин послания лидерам АТЭС через Оверчука
Информации насчёт того, будут ли передаваться лидерам АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) какие-либо послания от президента России Владимира Путина нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока не знаем. Пока нет информации на этот счёт», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, неизвестно, планирует ли Путин передать послание президенту США Джо Байдену и другим западным лидерам на саммите АТЭС через возглавляющего делегацию РФ вице-премьера Алексея Оверчука.
При этом сейчас «со многими странами [АТЭС] очень хорошо развиваются отношения, поэтому в любом случае такие форумы используются для двусторонних контактов». Пресс-секретарь президента добавил, что это нормальная и стандартная практика.
Ранее сообщалось, что лидер Российского государства не планирует проводить разговор с уходящим президентом Америки Байденом. По словам Пескова, Путин не собирается организовывать с главой Штатов ни личной встречи, ни телефонного разговора. При этом есть вероятность, что президент РФ пообщается с Трампом и это может произойти в ближайшее время, до его инаугурации.
Life.ru