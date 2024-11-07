Песков не исключил, что Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации

Российский лидер Владимир Путин может пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом ещё до его инаугурации. Такой вариант развития событий не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

«Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем», — отметил Песков.

Дмитрий Песков — о возможности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Life.ru

Представитель Кремля также отметил, что встреча лидеров двух стран невозможна без предварительной подготовки, однако сейчас такой работы не ведётся.