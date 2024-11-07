Песков опроверг, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/LUKAS COCH
Лидер России Владимир Путин не поздравлял неформально, «через знакомых», Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Недостоверная [информация]», — сказал представитель Кремля RTVI.
Ранее СМИ сообщили, что неформальное поздравление якобы было якобы направлено по линии МИД РФ.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что одержал победу, его соперница Камала Харрис уже признала поражение.