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7 ноября, 08:13

Песков опроверг, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Лидер России Владимир Путин не поздравлял неформально, «через знакомых», Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Недостоверная [информация]», сказал представитель Кремля RTVI.

Ранее СМИ сообщили, что неформальное поздравление якобы было якобы направлено по линии МИД РФ.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что одержал победу, его соперница Камала Харрис уже признала поражение.

Александра Вишнякова
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