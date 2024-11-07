Песков опроверг, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

Лидер России Владимир Путин не поздравлял неформально, «через знакомых», Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Недостоверная [информация]», — сказал представитель Кремля RTVI.

Ранее СМИ сообщили, что неформальное поздравление якобы было якобы направлено по линии МИД РФ.