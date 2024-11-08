Путин рассказал о нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем
Президент России Владимир Путин заявил, что старается не портить отношения с лидерами других стран, несмотря на «очень своеобразные» условия на мировой политической арене. Такое мнение он выразил во время ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.
Российский лидер отметил, что когда-то у него были хорошие отношения с такими лидерами, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дональд Трамп и Джо Байден.
Вспоминая встречу с Байденом в Швейцарии, он рассказал, что они шутили и обсуждали различные темы, но, по его словам, в какой-то момент США решили, что эти контакты им не нужны.
Ранее Путин заявил, что Москва сотрудничает и дружит с Пекином не против кого-то, в том числе США, а для совместного развития и укрепления безопасности. Также российский лидер поздравил Трампа с победой на выборах президента Соединённых Штатов.
Life.ru