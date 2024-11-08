Путин на «Валдае»
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7 ноября, 21:39

Путин рассказал о нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин заявил, что старается не портить отношения с лидерами других стран, несмотря на «очень своеобразные» условия на мировой политической арене. Такое мнение он выразил во время ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер отметил, что когда-то у него были хорошие отношения с такими лидерами, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дональд Трамп и Джо Байден.

Вспоминая встречу с Байденом в Швейцарии, он рассказал, что они шутили и обсуждали различные темы, но, по его словам, в какой-то момент США решили, что эти контакты им не нужны.

«Думаю, мы поговорим»: Трамп ответил на вопрос о контактах с Путиным
«Думаю, мы поговорим»: Трамп ответил на вопрос о контактах с Путиным

Ранее Путин заявил, что Москва сотрудничает и дружит с Пекином не против кого-то, в том числе США, а для совместного развития и укрепления безопасности. Также российский лидер поздравил Трампа с победой на выборах президента Соединённых Штатов.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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