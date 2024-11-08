Путин рассказал о нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин заявил, что старается не портить отношения с лидерами других стран, несмотря на «очень своеобразные» условия на мировой политической арене. Такое мнение он выразил во время ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер отметил, что когда-то у него были хорошие отношения с такими лидерами, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дональд Трамп и Джо Байден.