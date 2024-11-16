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16 ноября, 17:23

Байден опоздал на второй день саммита АТЭС

Байден опоздал на второй день саммита АТЭС в Перу на два часа

Президент Соединённых Штатов Джо Байден прибыл на второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу с двухчасовым опозданием, сообщает РИА «Новости». Причины задержки американского лидера не уточняются.

По информации агентства, во время круглого стола лидеров делегаций вместо Байдена в кресле за табличкой президента США сидел заместитель его советника по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Он известен как «архитектор санкций против России».

До этого СМИ писали, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита АТЭС третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера. Между тем в Кремле ответили на вопрос о передаче Байдену послания от президента России Владимира Путина на саммите АТЭС.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Наталья Демьянова
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