Байден опоздал на второй день саммита АТЭС
Байден опоздал на второй день саммита АТЭС в Перу на два часа
Президент Соединённых Штатов Джо Байден прибыл на второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу с двухчасовым опозданием, сообщает РИА «Новости». Причины задержки американского лидера не уточняются.
По информации агентства, во время круглого стола лидеров делегаций вместо Байдена в кресле за табличкой президента США сидел заместитель его советника по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Он известен как «архитектор санкций против России».
До этого СМИ писали, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита АТЭС третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера. Между тем в Кремле ответили на вопрос о передаче Байдену послания от президента России Владимира Путина на саммите АТЭС.
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