Байден опоздал на второй день саммита АТЭС

Президент Соединённых Штатов Джо Байден прибыл на второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу с двухчасовым опозданием, сообщает РИА «Новости». Причины задержки американского лидера не уточняются.

По информации агентства, во время круглого стола лидеров делегаций вместо Байдена в кресле за табличкой президента США сидел заместитель его советника по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Он известен как «архитектор санкций против России».