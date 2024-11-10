«А вы говорите — деменция»: Пушков раскусил хитрый план Байдена

Поддержка президентом США Джо Байденом кандидатуры Камалы Харрис может быть местью Демократической партии за его отстранение от предвыборной гонки, предположил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, глава Белого дома мог нарочно не проводить праймериз среди демократов и сразу начал продвигать Харрис ради мести. Член Совфеда выставил фото расстроенного экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая обвинила Байдена в том, что тот слишком поздно снял свою кандидатуру с выборов.

«Что же, старина Байден так отомстил и ей, и Обаме, и всем заговорщикам в руководстве Демпартии, которые избавились от него в июне. Месть была продуманной: вопреки им, он продвинул Камалу. Вероятно, допуская, что она проиграет. А вы говорите — деменция...», — написал Пушков.