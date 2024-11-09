В Белом доме анонсировали встречу Дональда Трампа и Джо Байдена 13 ноября

Встреча действующего лидера США Джо Байдена и его преемника, победившего на выборах Дональда Трампа, состоится 13 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Уточняется, что Трамп и Байден увидятся в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 (19:00 по московскому времени). Другие детали о встрече Вашингтон сообщит дополнительно.