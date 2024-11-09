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9 ноября, 16:59

В Белом доме анонсировали встречу Дональда Трампа и Джо Байдена 13 ноября

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages, Jonah Elkowitz

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages, Jonah Elkowitz

Встреча действующего лидера США Джо Байдена и его преемника, победившего на выборах Дональда Трампа, состоится 13 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Уточняется, что Трамп и Байден увидятся в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 (19:00 по московскому времени). Другие детали о встрече Вашингтон сообщит дополнительно.

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Напомним, что республиканец Дональд Трамп, предварительно, победил на выборах президента США. После этого республиканец выступил с громким заявлением о намерении прекратить вообще все войны в мире. Его соперница из лагеря демократов Камала Харрис уже признала поражение. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года. Тем временем Байден заверил, что на инаугурации Трампа будет «мирная передача власти».

Дарья Нарыкова
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