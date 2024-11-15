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15 ноября, 11:24

Должны быть пересмотрены: Орбан воззвал к Брюсселю из-за санкций против России

Орбан призвал пересмотреть санкции против России из-за цен на энергоносители

Евросоюзу (ЕС) нужно пересмотреть антироссийские санкции из-за цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся», — приводит агентство Reuters слова венгерского политика.

По словам Орбана, компании из США платят за электричество и газ в четыре раза меньше европейских конкурентов.

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А ранее Life.ru сообщал, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев отметил, что Брюссель планирует ужесточить меры против обхода уже действующих ограничений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Дарья Нарыкова
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