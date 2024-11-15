Должны быть пересмотрены: Орбан воззвал к Брюсселю из-за санкций против России

Евросоюзу (ЕС) нужно пересмотреть антироссийские санкции из-за цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



«Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся», — приводит агентство Reuters слова венгерского политика.

По словам Орбана, компании из США платят за электричество и газ в четыре раза меньше европейских конкурентов.