В Петербурге трое подростков попали в больницу с отравлением наркотиками после концерта рэпера

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. После концерта рэпера Uglystephan на Кондратьевском проспекте трое подростков были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в зале произошла массовая драка.

«По данным фактам следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Kp.ru уточняет, что угрозы жизни подростков нет и завтра их переведут из реанимации.