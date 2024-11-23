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23 ноября, 19:20

В Петербурге трое подростков попали в больницу с отравлением наркотиками после концерта рэпера

СК проверит отравление подростков после концерта Uglystephan в Санкт-Петербурге

Рэпер Uglystephan. Фото © VK / uglystephan

Рэпер Uglystephan. Фото © VK / uglystephan

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. После концерта рэпера Uglystephan на Кондратьевском проспекте трое подростков были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в зале произошла массовая драка.

«По данным фактам следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Kp.ru уточняет, что угрозы жизни подростков нет и завтра их переведут из реанимации.

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Ранее Life.ru писал, что концерт рэпера Unki в Череповце отменили из-за мата и наркотиков в песнях. Жалобу в управление по делам культуры города подали родители, призвав обратить внимание на исполнителя и принять меры.

Алена Пенчугина
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