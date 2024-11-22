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22 ноября, 19:11

Ядовитый коктейль: Алкогольные возлияния шести туристов в Лаосе закончились смертью

BI: Шестеро туристов умерли после употребления алкоголя с метанолом в Лаосе

В Лаосе шестеро туристов из разных стран скончались после отравления алкоголем. Оказалось, что все они приняли напитки с содержанием метанола в туристическом городе Ванг Вьенг, передаёт Business Insider.

От сильного отравления скончались американец, две датчанки, две австралийки и британка. Известно, что 19-летние туристки из Австралии принимали алкоголь в хостеле Nana Backpacker. Их нашли в собственном номере в критическом состоянии сотрудники хостела. Сейчас выясняется, где приобретали алкоголь другие туристы.

Метанол иногда незаконно добавляют в напитки, поскольку это дешёвый способ увеличить содержание алкоголя. Однако даже минимальная его доза может привести к летальному исходу. При отравлении метанолом изначально возникает ощущение алкогольного опьянения, менее сильного чем при употреблении обычного спиртного. Затем наступает сонливость, которая сменяется общим ухудшением самочувствия и тошнотой.

Ранее школьница из Калининградской области отравилась пивом. Её доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом. Плохое самочувствие началось спустя два часа после употребления напитка.

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В Петербурге продавщица алкомаркета ослепла от спиртного, отмечая юбилей
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Freepik

Полина Никифорова
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