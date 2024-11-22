Ядовитый коктейль: Алкогольные возлияния шести туристов в Лаосе закончились смертью

В Лаосе шестеро туристов из разных стран скончались после отравления алкоголем. Оказалось, что все они приняли напитки с содержанием метанола в туристическом городе Ванг Вьенг, передаёт Business Insider.

От сильного отравления скончались американец, две датчанки, две австралийки и британка. Известно, что 19-летние туристки из Австралии принимали алкоголь в хостеле Nana Backpacker. Их нашли в собственном номере в критическом состоянии сотрудники хостела. Сейчас выясняется, где приобретали алкоголь другие туристы.

Метанол иногда незаконно добавляют в напитки, поскольку это дешёвый способ увеличить содержание алкоголя. Однако даже минимальная его доза может привести к летальному исходу. При отравлении метанолом изначально возникает ощущение алкогольного опьянения, менее сильного чем при употреблении обычного спиртного. Затем наступает сонливость, которая сменяется общим ухудшением самочувствия и тошнотой.