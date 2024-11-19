В Калининградской области ученица выпила пива и попала в больницу с отравлением
В Калининградской области восьмиклассница попала в больницу после употребления пива. Школьница выпивала алкоголь вместе с друзьями на улице. Через час девочка почувствовала себя плохо, прохожие вызвали скорую, и её госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
Восьмиклассницу доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом, сейчас ей уже лучше. Тем временем полиция ищет магазин, в котором дети купили выпивку. Известно, что ранее из-за этого таинственного ларька на Зелёной улице в реанимацию попала студентка. Девушка выпила пиво, а через пару часов ей стало плохо. Сейчас она без сознания.
Ранее основатель «Красного & Белого» Студенников поделился, что Россия превратилась в трезвую страну благодаря деятельности торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Студенников привёл в качестве примера свой родной город Бакал в Челябинской области, который был населён преимущественно горняками и шахтёрами. Он рассказал, что в былые времена лежавшие на улицах пьяные в стельку горожане были привычным делом. Однако ситуация кардинально изменилась — сейчас не происходит ничего и близко похожего.