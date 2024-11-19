У нас трезвый народ: Владелец крупнейшего алкомаркета страны рассказал, как изменилась Россия

Современная Россия превратилась в трезвую страну благодаря деятельности торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Об этом рассказал создатель сети магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников.

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — заявил бизнесмен в интервью РБК.

Студенников привёл в качестве примера свой родной город Бакал в Челябинской области, который был населён преимущественно горняками и шахтёрами. Он рассказал, что в былые времена лежавшие на улицах пьяные в стельку горожане были привычным делом. Однако ситуация кардинально изменилась — сейчас не происходит ничего и близко похожего.