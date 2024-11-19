У нас трезвый народ: Владелец крупнейшего алкомаркета страны рассказал, как изменилась Россия
Основатель «Красного & Белого» Студенников: Россия превратилась в трезвую страну
Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Обложка © ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина
Современная Россия превратилась в трезвую страну благодаря деятельности торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Об этом рассказал создатель сети магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников.
«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — заявил бизнесмен в интервью РБК.
Студенников привёл в качестве примера свой родной город Бакал в Челябинской области, который был населён преимущественно горняками и шахтёрами. Он рассказал, что в былые времена лежавшие на улицах пьяные в стельку горожане были привычным делом. Однако ситуация кардинально изменилась — сейчас не происходит ничего и близко похожего.
Ранее Life.ru рассказывал о необычной ситуации — в России в 2024 году значительно выросли продажи алкоголя, однако, как бы парадоксально это ни звучало, эксперты считают, что россияне не стали больше пить. Аргумент следующий: когда употребление спиртного начинает расти, это сказывается и на количестве правонарушений, совершённых в нетрезвом виде, однако сейчас статистика ничего подобного не показывает. Специалисты делают вывод, что причина роста продаж спиртных напитков в перераспределении рынков и новых правилах торговли, таких как введённая в прошлом году маркировка пива. А результаты некоторых исследований и вовсе говорят о том, что количество непьющих россиян существенно увеличилось.