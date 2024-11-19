Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 10:34

У нас трезвый народ: Владелец крупнейшего алкомаркета страны рассказал, как изменилась Россия

Основатель «Красного & Белого» Студенников: Россия превратилась в трезвую страну

Основатель сети «Красное &amp; Белое» Сергей Студенников. Обложка © ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Обложка © ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Современная Россия превратилась в трезвую страну благодаря деятельности торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Об этом рассказал создатель сети магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников.

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — заявил бизнесмен в интервью РБК.

Студенников привёл в качестве примера свой родной город Бакал в Челябинской области, который был населён преимущественно горняками и шахтёрами. Он рассказал, что в былые времена лежавшие на улицах пьяные в стельку горожане были привычным делом. Однако ситуация кардинально изменилась — сейчас не происходит ничего и близко похожего.

Врач Морунов объяснил, почему сочетать кофе с алкоголем вредно для здоровья
Врач Морунов объяснил, почему сочетать кофе с алкоголем вредно для здоровья

Ранее Life.ru рассказывал о необычной ситуации — в России в 2024 году значительно выросли продажи алкоголя, однако, как бы парадоксально это ни звучало, эксперты считают, что россияне не стали больше пить. Аргумент следующий: когда употребление спиртного начинает расти, это сказывается и на количестве правонарушений, совершённых в нетрезвом виде, однако сейчас статистика ничего подобного не показывает. Специалисты делают вывод, что причина роста продаж спиртных напитков в перераспределении рынков и новых правилах торговли, таких как введённая в прошлом году маркировка пива. А результаты некоторых исследований и вовсе говорят о том, что количество непьющих россиян существенно увеличилось.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar