Больше пить не стали: Названа истинная причина рекордных продаж алкоголя в РФ
Эксперт Шапкин объяснил рост продаж алкоголя в РФ перераспределением рынка
Россияне не стали больше пить алкоголя, вопреки появившимся новостям. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с 360.ru.
По его словам, когда растут темпы потребления спиртных напитков, увеличивается и число правонарушений, совершённых в пьяном виде, смертность от отравлений, а также число диагнозов «алкоголизм». На данный момент статистика говорит, что все эти негативные последствия относительно стабильны, отметил Шапкин.
«Значит, идёт перераспределение рынка. Раньше всё пили, но не считали. У нас ввели маркировки пива в прошлом году. В мае начали на кассах маркировку прокатывать. Резко пошло вверх производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и так далее», — объяснил эксперт.
Процесс легализации спиртного привёл к сжатию серого сегмента и перераспределению спроса не только на пивную продукцию, но и в другие сферы. Например, выросли продажи шампанского, коктейлей и вин.
Ранее СМИ писали, что за 2024 год россияне побили рекорд по покупкам алкоголя. Согласно открытым данным, с января по октябрь в рознице было продано 184,2 млн декалитров спиртного. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом данные другого исследования говорят, что в России выросло число людей, не употребляющих алкоголь. Наибольшая доля приходится на молодёжь в возрасте от 16 до 25 лет. Вместо того чтобы пить, они предпочитают заниматься спортом и строить планы на будущее. Об этом заявляла и вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, потребление алкоголя в РФ в 2009 году составляло почти 14 литров на человека. Сейчас показатель снизился почти до восьми литров.