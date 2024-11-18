Больше пить не стали: Названа истинная причина рекордных продаж алкоголя в РФ

Россияне не стали больше пить алкоголя, вопреки появившимся новостям. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с 360.ru.

По его словам, когда растут темпы потребления спиртных напитков, увеличивается и число правонарушений, совершённых в пьяном виде, смертность от отравлений, а также число диагнозов «алкоголизм». На данный момент статистика говорит, что все эти негативные последствия относительно стабильны, отметил Шапкин.

«Значит, идёт перераспределение рынка. Раньше всё пили, но не считали. У нас ввели маркировки пива в прошлом году. В мае начали на кассах маркировку прокатывать. Резко пошло вверх производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и так далее», — объяснил эксперт.

Процесс легализации спиртного привёл к сжатию серого сегмента и перераспределению спроса не только на пивную продукцию, но и в другие сферы. Например, выросли продажи шампанского, коктейлей и вин.