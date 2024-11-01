Существует ли безопасная доза алкоголя: ответ нарколога

Люди привыкли считать, что алкоголь в малых дозах не вреден для здоровья, а некоторые напитки, вроде красного вина, и вовсе могут быть полезны. Так ли это, объяснил RuNews24.ru нарколог Константин Филатов.

По словам доктора, алкоголь в любых количествах наносит непоправимый вред организму. Спиртные напитки влияют на работу абсолютно всех органов, в особенности страдают печень, почки, сердце, сосуды и центральная нервная система.

«Регулярное употребление алкоголя может привести к развитию алкоголизма, цирроза печени, гипертонии, аритмии и других заболеваний. Можно убеждать себя в обратном, но уже давно доказано, что алкоголь несёт лишь в себе разрушительную зависимость», — заявил врач.

Нарколог добавил, что употребление алкоголя во время беременности увеличивает риски развития пороков у плода и других проблем. Даже для здорового человека одна кружка пива в день может негативно сказаться на организме.