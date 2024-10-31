Поставлена жирная точка в спорах о пользе одного бокала красного вина
Нарколог Исаев: Даже один бокал красного вина вреден для здоровья
Вопреки распространённому мнению, один бокал красного вина в сутки не приносит никакой пользы организму. Это заблуждение, которое используют люди для рекламы напитка или, чтобы просто выпить спиртное. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в разговоре с «Лентой.ру».
«Производители красного вина утверждают, что оно обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение, предотвращает рак. Происходит это благодаря полифенолам — веществам растительного происхождения, которые содержатся в вине, в основном, красном, а также в чае, кофе, в определённых фруктах», — отметил Исаев.
Однако есть одно «но», про которое многие забывают. Как подчеркнул медик, научно доказано, что самая безопасная доза алкоголя — это его отсутствие. Во-первых, антиоксиданты, содержащиеся в вине, очень летучие. Они есть только в очень молодом или кислом вине, которое пить неприятно. Поэтому чем дольше оно хранится, тем меньше в нём антиоксидантов. Во-вторых, эти свойства напитка приносят гораздо меньше пользы, чем содержится вреда в этаноле.
Ранее россиянам назвали самый безопасный крепкий алкогольный напиток. Если уж и пить, то лучше остановить свой выбор на роме. В нём содержатся цинк, калий, фосфор и воздействуют на печень чуть менее агрессивно. К самым опасным видам алкоголя относится коньяк, так как из-за долгого хранения выделяется очень много вредных веществ. Средний уровень опасности — у водки.