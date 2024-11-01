В Госдуме захотели вернуть в магазины винные отделы
Депутат Милонов призвал вернуть винные отделы в магазины
Замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу об ограничении продажи алкоголя в РФ. Однако он считает, что это надо делать постепенно, а не как в Вологодской области.
«Я всецело поддерживаю (инициативу — Life.ru). Нынешний режим торговли алкоголем слишком расхолаживает людей, но такое ограничение, как в Вологодской области, я не готов полностью поддержать, это очень серьёзное ограничение», — заявил Милонов в интервью РИАМО.
По его мнению, лучше начать с сокращения продаж спиртных напитков в выходные дни. Кроме того, он призвал вернуть в магазины специальные винные отделы, куда не будет доступа беременным женщинам и детям. Милонов подчеркнул, что подростки, заходя в магазин, не должны первым делом видеть стеллажи с различным алкоголем и свободно разгуливать между ними.
Беседы по поводу введения сухого закона в России ведутся после того, как в Вологодской области ограничили продажу алкоголя: отпускать креплённые напитки там будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что принять такие жёсткие меры необходимо из-за высокой смертности населения от спиртного и связанных с ним заболеваний — она в регионе составляет 71%. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона по всей стране. Также авторам инициативы напомнили о провальном опыте Советского Союза. Считается, что более эффективной мерой станет борьба с акциями «1+1», а также счастливыми часами, когда алкоголь продают по большой скидке.