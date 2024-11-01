В Госдуме захотели вернуть в магазины винные отделы

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу об ограничении продажи алкоголя в РФ. Однако он считает, что это надо делать постепенно, а не как в Вологодской области.

«Я всецело поддерживаю (инициативу — Life.ru). Нынешний режим торговли алкоголем слишком расхолаживает людей, но такое ограничение, как в Вологодской области, я не готов полностью поддержать, это очень серьёзное ограничение», — заявил Милонов в интервью РИАМО.