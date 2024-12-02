Уралец принёс возлюбленной в больницу шприц с героином для «терапии от ВИЧ»

В больницу №7 в Екатеринбурге мужчина принёс своей возлюбленной шприц, наполненный героином. В отношении жителя Свердловской области уже возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщает URA.ru.

Инцидент произошёл в отделении гнойной хирургии. 44-летний подозреваемый пришёл в медицинское учреждение навестить свою сожительницу. После ухода врачи узнали, что гость передал пациентке шприц с неизвестным веществом. По словам женщины, это была «терапия от ВИЧ».

В итоге персонал больницы обратился в полицию. Экспертиза выяснила, что внутри шприца был героин. К слову, ранее мужчина уже был судим за наркотики и кражу.