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2 декабря, 14:29

Уралец принёс возлюбленной в больницу шприц с героином для «терапии от ВИЧ»

Пациентка больницы в Екатеринбурге получила в передачке шприц с героином

В больницу №7 в Екатеринбурге мужчина принёс своей возлюбленной шприц, наполненный героином. В отношении жителя Свердловской области уже возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщает URA.ru.

Инцидент произошёл в отделении гнойной хирургии. 44-летний подозреваемый пришёл в медицинское учреждение навестить свою сожительницу. После ухода врачи узнали, что гость передал пациентке шприц с неизвестным веществом. По словам женщины, это была «терапия от ВИЧ».

В итоге персонал больницы обратился в полицию. Экспертиза выяснила, что внутри шприца был героин. К слову, ранее мужчина уже был судим за наркотики и кражу.

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Ранее Life.ru писал, что на Кубани строитель угостил своих коллег кексами с марихуаной. В итоге шесть человек попали в больницу с сильным отравлением. 23-летний Александр, который принёс свой десерт на работу, не рассказал товарищам о сюрпризе. Кондитера задержали и поместили в спецприёмник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peter Kim

Наталья Афонина
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