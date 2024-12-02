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2 декабря, 13:42

Основатель Hydra получил пожизненный срок

Пожизненный срок дали основателю даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra

Суд Московской области приговорил к пожизненному заключению организатора преступного сообщества Станислава Моисеева, который занимался производством и сбытом почти тонны наркотических средств Hydra. Также наказания получили другие фигуранты дела — от 8 до 23 лет.

Организатор преступного сообщества Станислава Моисеева получил пожизненный срок. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительных колониях особого и строгого режимов. Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осуждённых»,говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra, было изъято более 350 млн рублей. Сам сервис действовал в теневом сегменте Сети. С 2015 по 2018 год данная преступная группировка работала на территории различных регионов России и Белоруссии. Участники контактировали между собой с помощью телефонных звонков и Интернета, а сбыт наркотических средств бесконтактным способом осуществляли через тайники-закладки.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Наталья Афонина
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