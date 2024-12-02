Основатель Hydra получил пожизненный срок

Суд Московской области приговорил к пожизненному заключению организатора преступного сообщества Станислава Моисеева, который занимался производством и сбытом почти тонны наркотических средств Hydra. Также наказания получили другие фигуранты дела — от 8 до 23 лет.

«Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительных колониях особого и строгого режимов. Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осуждённых», — говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra, было изъято более 350 млн рублей. Сам сервис действовал в теневом сегменте Сети. С 2015 по 2018 год данная преступная группировка работала на территории различных регионов России и Белоруссии. Участники контактировали между собой с помощью телефонных звонков и Интернета, а сбыт наркотических средств бесконтактным способом осуществляли через тайники-закладки.