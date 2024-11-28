На Кубани строитель угостил коллег кексами «с сюрпризом», и теперь шестеро из них в больнице

Строитель из Краснодарского края угостил коллег кексами с марихуаной, в итоге шесть человек попали в больницу с сильным отравлением, пишет SHOT.

По данным телерам-канала, сотрудник компании, которая строит коттеджи в Горячем ключе, решил немного расслабить коллег перед новогодними праздниками и заботливо напёк «веселящих» кексов. Во вторник 23-летний Александр в контейнерах принёс угощение в офис, раздал коллегам, но про то, что десерт с сюрпризом, не сказал.