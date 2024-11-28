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28 ноября, 07:55

На Кубани строитель угостил коллег кексами «с сюрпризом», и теперь шестеро из них в больнице

На Кубани шесть человек попали в больницу из-за отравления кексами с марихуаной

Строитель из Краснодарского края угостил коллег кексами с марихуаной, в итоге шесть человек попали в больницу с сильным отравлением, пишет SHOT.

По данным телерам-канала, сотрудник компании, которая строит коттеджи в Горячем ключе, решил немного расслабить коллег перед новогодними праздниками и заботливо напёк «веселящих» кексов. Во вторник 23-летний Александр в контейнерах принёс угощение в офис, раздал коллегам, но про то, что десерт с сюрпризом, не сказал.

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В разгар рабочего дня все стали вести себя странно, а позже четырём мужчинам и двум женщинам стало плохо. Их увезли в больницу с сильным отравлением. Кулинара задержали, сейчас он находится в спецприёмнике.

Обложка ©

freepik.com/peoplecreations

Александра Вишнякова
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