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15 октября, 16:45

В Крыму владелец пункта выдачи торговал марихуаной на рабочем месте

В Севастополе задержали хозяина ПВЗ за сбыт марихуаны, ему грозит до 20 лет

В Севастополе хозяин пункта выдачи заказов маркетплейса продавал травку прямо на рабочем месте. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

Во время обыска в подсобном помещении пункта были обнаружены полимерный пакет с растительным веществом, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными. Экспертиза показала, что в пакете находилось 600 граммов марихуаны. Задержанный утверждает, что не собирался заниматься продажей наркотика. По его словам, он любит покурить, поэтому чтобы лишний раз не покупать, взял впрок. В отношении россиянина возбудили дело, он помещён под стражу.

«В настоящее время следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Жительница Урала решила прихватить в отпуск на юга мочалку, пропитанную героином

Ранее Life.ru писал, что в городе Светогорске Ленинградской области 14-летняя школьница умерла после трёх дней беспрерывного употребления наркотиков. Мать девочки рассказала, что на «соли» её подсадили в плохой компании. В беседе с полицией женщина отметила, что ребята из её окружения также занимались и распространением веществ. В деле разбираются правоохранители.

Обложка ©

Telegram / Полиция Севастополя

Александра Мышляева
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