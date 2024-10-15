В Крыму владелец пункта выдачи торговал марихуаной на рабочем месте

В Севастополе хозяин пункта выдачи заказов маркетплейса продавал травку прямо на рабочем месте. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

Во время обыска в подсобном помещении пункта были обнаружены полимерный пакет с растительным веществом, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными. Экспертиза показала, что в пакете находилось 600 граммов марихуаны. Задержанный утверждает, что не собирался заниматься продажей наркотика. По его словам, он любит покурить, поэтому чтобы лишний раз не покупать, взял впрок. В отношении россиянина возбудили дело, он помещён под стражу.

«В настоящее время следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет», — говорится в сообщении правоохранителей.