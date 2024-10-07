Под Петербургом 14-летняя школьница умерла после трёхдневного «солевого» марафона
В Светогорске 14-летняя девочка умерла после трёх дней употребления наркотиков
В городе Светогорске Ленинградской области 14-летняя школьница умерла после трёх дней беспрерывного употребления наркотиков. Мать девочки рассказала, что на «соли» дочку подсадили в плохой компании, передаёт Mash на Мойке.
Подростка с отравлением госпитализировали в Выборгскую областную больницу и поместили в реанимацию. Позже её перевели в детскую городскую больницу № 5 в Санкт-Петербурге, однако спасти школьницу не смогли. По словам семьи, незадолго до смерти девочка простудилась, её организм ослаб, и на фоне этого употребление наркотиков не оставило шансов на выживание.
Школьница стояла на учёте у нарколога. Её мать считает, что на запрещёнку её подсадили друзья, причём употреблять заставляли всё чаще. В беседе с полицией женщина рассказала, что ребята из компании также занимались и распространением веществ. В деле теперь разбирается полиция.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Дагестане два подростка умерли от передозировки наркотиков. Ещё трое маленьких жителей села Султанянгиюрт (Султан-Янги-Юрт) Кизилюртовского района едва удалось достать с того света — их откачали. Ребята были несовершеннолетние, старшему из них 18 лет, а младшему — 14.
Life.ru