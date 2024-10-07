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7 октября, 14:29

Под Петербургом 14-летняя школьница умерла после трёхдневного «солевого» марафона

В Светогорске 14-летняя девочка умерла после трёх дней употребления наркотиков

В городе Светогорске Ленинградской области 14-летняя школьница умерла после трёх дней беспрерывного употребления наркотиков. Мать девочки рассказала, что на «соли» дочку подсадили в плохой компании, передаёт Mash на Мойке.

Подростка с отравлением госпитализировали в Выборгскую областную больницу и поместили в реанимацию. Позже её перевели в детскую городскую больницу № 5 в Санкт-Петербурге, однако спасти школьницу не смогли. По словам семьи, незадолго до смерти девочка простудилась, её организм ослаб, и на фоне этого употребление наркотиков не оставило шансов на выживание.

Школьница стояла на учёте у нарколога. Её мать считает, что на запрещёнку её подсадили друзья, причём употреблять заставляли всё чаще. В беседе с полицией женщина рассказала, что ребята из компании также занимались и распространением веществ. В деле теперь разбирается полиция.

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Life.ru

Александра Мышляева
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