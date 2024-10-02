Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 15:52

Блогершу Барби Доллар под мефедроном задержали в Москве

Блогершу Барби Доллар задержали в Москве за употребление и пропаганду наркотиков

Блогерша Барби Доллар. Обложка © mvdmedia, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sshawtyinlove

Блогерша Барби Доллар. Обложка © mvdmedia, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sshawtyinlove

На севере Москвы задержана блогерша Барби Доллар из Хабаровска. Девушка находилась в наркотическом опьянении, а также носила с собом мефедрон. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

«Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у неё также обнаружен мефедрон», — сообщили в министерстве.

Девушку привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». Интернет-звезде назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток.

На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков
На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков

Ранее в столице задерживали ещё одну «медиа-чику» Анастасию Остроухову. Девушку остановили около шести утра на Мясницкой улице. При досмотре полицейские нашли у неё небольшой пакетик со светлым веществом — блогерша старательно прятала его в нижнем белье. Экспертиза показала, что порошок весит 1,4 грамма.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Наркотики
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров