Блогершу Барби Доллар под мефедроном задержали в Москве
Блогершу Барби Доллар задержали в Москве за употребление и пропаганду наркотиков
Блогерша Барби Доллар. Обложка © mvdmedia, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sshawtyinlove
На севере Москвы задержана блогерша Барби Доллар из Хабаровска. Девушка находилась в наркотическом опьянении, а также носила с собом мефедрон. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
«Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у неё также обнаружен мефедрон», — сообщили в министерстве.
Девушку привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». Интернет-звезде назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток.
Ранее в столице задерживали ещё одну «медиа-чику» Анастасию Остроухову. Девушку остановили около шести утра на Мясницкой улице. При досмотре полицейские нашли у неё небольшой пакетик со светлым веществом — блогерша старательно прятала его в нижнем белье. Экспертиза показала, что порошок весит 1,4 грамма.