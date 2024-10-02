Блогершу Барби Доллар под мефедроном задержали в Москве

На севере Москвы задержана блогерша Барби Доллар из Хабаровска. Девушка находилась в наркотическом опьянении, а также носила с собом мефедрон. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

«Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у неё также обнаружен мефедрон», — сообщили в министерстве.

Девушку привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». Интернет-звезде назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток.