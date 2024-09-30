На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков
Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko
На блогера Сергея Косенко, который скандально прославился, кинув своего сына-младенца в сугроб, составили протокол за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в материалах, выложенных на сайте Никулинского суда Москвы. По данной статье Косенко грозит штраф до 30 тысяч рублей. В каком из его постов было выявлено правонарушение, не сообщается.
«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Косенко С. С., составленный по части 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета)», — цитирует судебную инстанцию ТАСС.
В начале 2024 года Сергей Косенко оскандалился из-за публикации ролика, в котором он кидает в снег своего маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Косенко извинился, объяснившись тем, что в снегу оказалась якобы кукла, а лицо ребёнка было наложено при монтаже. Также в январе выяснилось, что блогер имел задолженность в четыре миллиона рублей перед ФНС.