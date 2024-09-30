На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков

На блогера Сергея Косенко, который скандально прославился, кинув своего сына-младенца в сугроб, составили протокол за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в материалах, выложенных на сайте Никулинского суда Москвы. По данной статье Косенко грозит штраф до 30 тысяч рублей. В каком из его постов было выявлено правонарушение, не сообщается.