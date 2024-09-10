В Москве задержали блогершу с пышными формами за спрятанные в трусах наркотики

В Москве полицейские задержали модель, которая прятала запрещённые вещества в трусах. Об этом сообщает SHOT.

Блогер Анастасия Остроухова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rokossssik

По информации телеграм-канала, авто, в котором ехала 26-летняя блогерша Анастасия Остроухова с сочными формами, остановили около шести утра на Мясницкой улице. Девушка очень нервничала, волновалась и не могла сказать ничего вразумительного. При досмотре полицейские обнаружили небольшой пакетик со светлым веществом — блогерша старательно прятала его в нижнем белье.

Экспертиза показала, что порошок весит 1,4 грамма. Предварительно — это эфедрон. На девушку в соцсетях подписано 603 тысячи человек, она регулярно публикует откровенный контент.