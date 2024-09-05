В Петербурге тренер по йоге умер прямо в студии, рядом нашли пакетик с порошком

В Санкт-Петербурге тренер по йоге умер в прямо студии, где преподавал. Рядом с ним на коврике лежал пакетик с неизвестным веществом. Предварительно, коуч скончался от передозировки, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Погибший тренер по йоге Марсель. Обложка © SHOT

34-летний Марсель работал в студии «Сеон» в Выборгском районе. Духовный наставник снимал видео для блога и рассказывал о своих ступенях просветления. Утром пришла владелица, когда увидела йога лежащим на коврике под одеялом. Сначала решили, что он спит, но оказалось, мёртв.

Известно, что в последнее время тренер жил прямо на рабочем месте, так как не мог позволить себе снять квартиру. Что именно было в пакетике, установит экспертиза. Ранее у Марселя были проблемы с наркотиками, его подозревали в распространении веществ.