Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 10:41

В Петербурге тренер по йоге умер прямо в студии, рядом нашли пакетик с порошком

В Санкт-Петербурге тренер по йоге умер в прямо студии, где преподавал. Рядом с ним на коврике лежал пакетик с неизвестным веществом. Предварительно, коуч скончался от передозировки, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Погибший тренер по йоге Марсель. Обложка © SHOT

Погибший тренер по йоге Марсель. Обложка © SHOT

34-летний Марсель работал в студии «Сеон» в Выборгском районе. Духовный наставник снимал видео для блога и рассказывал о своих ступенях просветления. Утром пришла владелица, когда увидела йога лежащим на коврике под одеялом. Сначала решили, что он спит, но оказалось, мёртв.

Известно, что в последнее время тренер жил прямо на рабочем месте, так как не мог позволить себе снять квартиру. Что именно было в пакетике, установит экспертиза. Ранее у Марселя были проблемы с наркотиками, его подозревали в распространении веществ.

15-летняя москвичка устроилась в ПВЗ Ozon и открыла там торговлю наркотиками
15-летняя москвичка устроилась в ПВЗ Ozon и открыла там торговлю наркотиками

Недавно в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района Дагестан двое подростков скончались от передозировки. Троих ребят удалось откачать.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
  • Новости
  • Наркотики
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров