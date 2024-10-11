Жительница Урала решила прихватить в отпуск на юга мочалку, пропитанную героином

В аэропорту Екатеринбурга задержана 35-летняя жительница Верхней Пышмы. При ней была обнаружена мочалка, пропитанная героином. Задержанная направлялась в путешествие на юг. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином», — следует из сообщения.

Масса героина составила 0,855 грамма. Женщина призналась, что планировала провезти мочалку, чтобы употреблять наркотик во время путешествия. Ранее задержанная уже привлекалась к административной ответственности за употребление «запрещёнки». Однако в этот раз ситуация намного серьёзнее, против задержанной возбудили уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).