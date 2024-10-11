Жительница Урала решила прихватить в отпуск на юга мочалку, пропитанную героином
В аэропорту Екатеринбурга задержана женщина с мочалкой, пропитанной героином
Женщина, задержанная с мочалкой, пропитанной героином, в аэропорту Екатеринбурга. Обложка © утурфо.мвд.рф
В аэропорту Екатеринбурга задержана 35-летняя жительница Верхней Пышмы. При ней была обнаружена мочалка, пропитанная героином. Задержанная направлялась в путешествие на юг. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином», — следует из сообщения.
Масса героина составила 0,855 грамма. Женщина призналась, что планировала провезти мочалку, чтобы употреблять наркотик во время путешествия. Ранее задержанная уже привлекалась к административной ответственности за употребление «запрещёнки». Однако в этот раз ситуация намного серьёзнее, против задержанной возбудили уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах мужчина в наркотическом опьянении ворвался в лицей № 12. Он пробрался в учебное заведение, перепрыгнув через установленный турникет. Затем неизвестный поднялся в класс на третьем этаже. Прибывшая полиция задержала нарушителя. По некоторой информации, это мог быть отец одного из лицеистов.