Нелегальная торговля дикими животными в России: проблема и пути решения

В России стремительно растёт рынок нелегальной торговли дикими животными. Львы, тигры, медведи и другие экзотические существа становятся жертвами безответственных владельцев, которые, наигравшись, бросают их на произвол судьбы. Волонтёры и зоозащитники бьют тревогу: ситуация достигла критической точки, сообщают РИА «Новости».

В середине октября волонтёры спасли четырёхмесячного львёнка Назира из развлекательного заведения в Чечне. Он страдал от недоедания и переломов. Через месяц подобная история повторилась с львёнком Тайсоном из Краснодарского края. Эти случаи — лишь вершина айсберга. «Мы получаем обращения практически еженедельно, и большинство из них по львятам», — рассказывает ветеринарный врач Яна Олейник.

Проблема усугубляется незначительными штрафами за нелегальное содержание диких животных. Закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает содержание многих экзотических видов, но штрафы за нарушения составляют всего от двух до пяти тысяч рублей. Для серых бизнесменов это ничтожно мало по сравнению с прибылью от торговли.

Ещё одна лазейка — разрешение на содержание животных, приобретённых до 1 января 2020 года. Это позволяет продавцам оформлять документы задним числом, выдавая зверей за «старых» питомцев.

Отсутствие серьёзного наказания привело к формированию внутреннего рынка, где большинство животных выведены в неволе. «В умелых руках львица может рожать до трёх раз в год, принося около шести котят», — объясняет Олейник. Это приводит к переизбытку диких зверей, которых невозможно пристроить в зоопарки.

Возвращение таких животных в дикую среду также невозможно и опасно. «Гибриды», как их называют, могут угрожать существующим видам, если будут выпущены на волю.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин предложил создать сеть реабилитационных центров для травмированных и конфискованных животных. Однако, по мнению зоозащитников, необходимо начинать с борьбы с нелегальными продавцами. Важно дать правовой статус «гибридам» и разработать регламент разведения и продажи диких животных, чтобы снизить количество покалеченных зверей. Только комплексный подход и ужесточение законодательства помогут решить проблему нелегальной торговли дикими животными в России.