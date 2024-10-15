Весил всего 6 кг: В кальянной в Грозном львёнка выставили на потеху публике и морили голодом

В Грозном в одном из кальян-баров держали львёнка, который использовался для развлечения гостей заведения. Малыша удалось спасти. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа 15».

Волонтёр Валерия Лебедева рассказала, что обнаружила четырёхмесячного детёныша в ужасном состоянии: при норме в 20 кг он весил всего 6 кг. Выяснилось, что его держали в заведении для развлечения посетителей и кормили детскими смесями на основе коровьего молока, что совершенно противопоказано хищникам. Сначала владелец заявлял, что продаст львёнка зоозащитникам за 50 тысяч рублей, но вскоре, осознав, что животное умирает, отдал его бесплатно.

«Малыш находится под круглосуточным контролем наших врачей, так как его состояние не радует никого из нас. Что мы сейчас имеем: пиелонефрит, серьёзная анемия, энтероколит, гиперпаратериоз, переломы костей передних конечностей, проблемы с почками, глюкозурия», — рассказали в парке львов «Земля прайда», куда направили спасённого малыша.

Пока врачи не могут сказать точно, выживет ли детёныш.