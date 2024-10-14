Истощённого медвежонка застрелили из карабина в Пензенской области. Местные жители утверждают, что он не представлял опасности, но в Минлесхозе региона говорят, что зверь был агрессивным, пишет SHOT.

В село в Пензенской области забрёл истощённый медвежонок. Видео © VK / Минлесхоз Пензенской области

Днём 12 октября в село Устье забрёл медвежонок, который был сильно истощён, искал еду и воду. На местных зверёк не кидался и даже не трогал кур, которые бродили от него в нескольких метрах. Всё, что взял от них, — немного корма и воды.

В этот момент в село приехал лесничий, который спешно отогнал местных и, по их словам, пять раз выстрелил из охотничьего ружья в медвежонка. Тот погиб.

В Минлесхозе заявили, что медвежонок был агрессивным и представлял угрозу для жителей села. Там также опровергли заявление местных о том, что животное застрелили из карабина, однако каким именно способом лесничий «ликвидировал угрозу», уточнять не стали. По словам представителей ведомства, медведь и так был истощён и не выжил бы в условиях дикой природы. Жители села Устье теперь требуют привлечь к ответственности лесничего, застрелившего медведя. По их словам, никакой угрозы для них зверь не представлял и вышел к людям за помощью.

«В селе Устьи Спасского района был обнаружен медведь в возрасте до одного года. <...> Медвежонок истощён и ведёт себя нетипично для своего вида: проявляет агрессию, не боится людей и даже сам вышел в населённый пункт, что создавало угрозу для местных жителей. К сожалению, в процессе отлова животное получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью», — утверждают в министерстве.