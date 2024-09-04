В Госдуме призвали запретить интернет-продажу львят, тигрят и ядовитых пауков

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили запретить интернет-продажу львят, тигрят и пауков. Об этом сообщается в телеграм-канале зоозащитного движения «Мы в ответе за них».

Там отметили, что зоозащитники и депутаты получают большое количество сообщений о незаконной продаже и аренде в Интернете животных, запрещённых к содержанию постановлением правительства. Особенно шокирующими в движении назвали объявления об аренде хищников до трёх месяцев, которые «предлагаются либо в качестве «моделей» для фотоживодёров, либо отправляются в семьи с детьми, чтобы стать очередной игрушкой».

В связи с этим депутаты Владислав Даванков и Георгий Арапов направили запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву о запрете объявлений по продаже крупных хищников и ядовитых животных, в том числе ядовитых пауков и скорпионов.

«Тысячи и тысячи подобных объявлений мы обнаружили в Интернете, когда готовили эту инициативу. У надзорных органов просто не хватает ресурсов, чтобы контролировать всё. Поэтому крайне важно возлагать ответственность на сами сайты», — указал Арапов.