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18 августа, 12:32

Спасённого в Москве тигрёнка, которого "хозяин" возил в сумке, назвали Шерханом

Спасённый тигрёнок Шерхан. Обложка © mos.ru

Спасённый тигрёнок Шерхан. Обложка © mos.ru

Двухмесячного тигрёнка, которого забрали у мужчины в Москве, назвали Шерханом. Его состояние значительно улучшилось, сейчас о нём заботятся специалисты в реабилитационном центре для диких животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как рассказали зоологи, малыш любит наслаждаться прогулками, играть в активные игры, а также сладко спать. Шерхан сидит преимущественно на мясной диете — его рацион полностью соответствует его потребностям, заверили специалисты. Также недавно столичные полицейские изъяли львёнка у владельца, который гулял с ним в центре города. Каких-либо документов, подтверждающих владение хищником, у гражданина не было. В итоге зверька так же, как и Шерхана, передали в центр реабилитации диких животных.

"Львёнок пока относится к людям настороженно, но уже стал доверять спасителям и давать немного погладить себя. Имя новому обитателю центра специалисты пока не придумали", — говорится в сообщении.

Спасённый львёнок, которому ещё не придумали имя. Фото © mos.ru

Спасённый львёнок, которому ещё не придумали имя. Фото © mos.ru

Как рассказывал Life.ru, тигрёнка, которого незаконно содержали и возили в тесной сумке, заметили жители столичного района Раменки. Они обратились в природоохранную прокуратуру. Задержанный владелец животного пояснил, что якобы нашёл полосатого на дороге и хотел оставить себе.

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Наталья Демьянова
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