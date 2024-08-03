Москвич пришёл за продуктами в магазин с тигрёнком
Тигрёнка без документов изъяли у мужчины в московском районе Раменки
В одном из продуктовых магазинов московского района Раменки местные жители заметили мужчину с детёнышем тигра и обратились к правоохранителям. Те смогли вычислить владельца экзотической кошки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В продуктовом магазине нашли тигрёнка. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Некоторое время понадобилось, чтобы установить "хозяина" тигрёнка. Когда он в очередной раз перевозил тигрёнка, то был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", —пояснили в ведомстве.
Установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки тигриного детёныша находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Найдёныша изъяли и уже передали в Центр реабилитации диких животных.
На улицах российской столицы можно встретить немало представителей животного мира. К примеру, ранее местные жители одного из районов жаловались на стадо коз, которое гуляет само по себе и оставляет возле инфраструктурных объектов продукты своей жизнедеятельности.
Telegram / Прокуратура Москвы