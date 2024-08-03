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3 августа, 11:22

Москвич пришёл за продуктами в магазин с тигрёнком

Тигрёнка без документов изъяли у мужчины в московском районе Раменки

В одном из продуктовых магазинов московского района Раменки местные жители заметили мужчину с детёнышем тигра и обратились к правоохранителям. Те смогли вычислить владельца экзотической кошки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В продуктовом магазине нашли тигрёнка. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Некоторое время понадобилось, чтобы установить "хозяина" тигрёнка. Когда он в очередной раз перевозил тигрёнка, то был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", —пояснили в ведомстве.

Установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки тигриного детёныша находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Найдёныша изъяли и уже передали в Центр реабилитации диких животных.

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На улицах российской столицы можно встретить немало представителей животного мира. К примеру, ранее местные жители одного из районов жаловались на стадо коз, которое гуляет само по себе и оставляет возле инфраструктурных объектов продукты своей жизнедеятельности.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Владимир Озеров
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