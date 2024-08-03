Москвич пришёл за продуктами в магазин с тигрёнком

В одном из продуктовых магазинов московского района Раменки местные жители заметили мужчину с детёнышем тигра и обратились к правоохранителям. Те смогли вычислить владельца экзотической кошки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В продуктовом магазине нашли тигрёнка. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Некоторое время понадобилось, чтобы установить "хозяина" тигрёнка. Когда он в очередной раз перевозил тигрёнка, то был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", —пояснили в ведомстве.

Установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки тигриного детёныша находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы. Найдёныша изъяли и уже передали в Центр реабилитации диких животных.