Дело "бутовских козочек" дошло до суда

Жителя столичного района Бутово накажут за бесконтрольный выгул коз. С соответствующим иском в суд обратился комитет ветеринарии Москвы, сообщает объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Местные жители несколько раз жаловались на парнокопытных, которые пасутся сами по себе и загрязняют территорию. Владелец коз продолжал активно игнорировать предостережения ГБУ "Мосветобъединения" и Россельхознадзора. Теперь же заводчик вряд ли сможет отвертеться.

Истец заявил, что подобное нарушение ветеринарных законов может повлечь распространение болезней, опасных не только для самих животных, но и для человека. Веткомитет потребовал запретить заводчику дальше содержать парнокопытных.

"Козлиное дело" планируют рассматривать в Зюзинском районном суде.