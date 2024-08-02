Дело "бутовских козочек" дошло до суда
Ветеринарный комитет Москвы требует запретить бесконтрольный выгул бутовских коз
Жителя столичного района Бутово накажут за бесконтрольный выгул коз. С соответствующим иском в суд обратился комитет ветеринарии Москвы, сообщает объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Местные жители несколько раз жаловались на парнокопытных, которые пасутся сами по себе и загрязняют территорию. Владелец коз продолжал активно игнорировать предостережения ГБУ "Мосветобъединения" и Россельхознадзора. Теперь же заводчик вряд ли сможет отвертеться.
Истец заявил, что подобное нарушение ветеринарных законов может повлечь распространение болезней, опасных не только для самих животных, но и для человека. Веткомитет потребовал запретить заводчику дальше содержать парнокопытных.
"Козлиное дело" планируют рассматривать в Зюзинском районном суде.
Напомним, что козы гуляют по Бутово больше года: так, в прошлом августе они даже ворвались в детский логопедический центр и начали совокупляться.