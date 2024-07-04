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4 июля, 13:07

"Рогатая банда" орудует во дворах Владивостока и портит машины

Стадо коз "атакует" автомобили во дворе многоэтажки во Владивостоке

Стадо коз разгуливает по дворам многоэтажек во Владивостоке и портит машины местных жителей. Об этом сообщает местный телеграм-канал, публикуя кадры с рогатыми.

Стадо коз атакует автомобили во дворе многоэтажки во Владивостоке. Видео © Telegram / vtoryakvdk

Как говорят очевидцы, во дворах орудует целая банда из шести особей. Помимо того, что устраивают пляски на машинах, ещё и они съедают цветы на клумбах, а также общипывают деревья и газоны. По словам жителей, Nissan X-Trail на видео — не первое авто, которое пострадало от копыт рогатых безобразников.

С животными местные борются своими силами. У рогатых, кстати, есть хозяева — они живут неподалёку и на регулярной основе выпускают питомцев на вольный выгул.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, как стадо овец подняло по тревоге солдат Бещадского отдела Пограничной службы Польши. Животные незаконно пересекли границу со стороны Украины в районе КПП Корчова – Краковец. По словам пограничников, это стадо "рецидивистов", потому что подобные случаи уже были.

Обложка ©

Telegram / vtoryakvdk

Александра Мышляева
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