Коров, которые съели газон в центре Кисловодска, отправили на штрафстоянку. В этом регионе это не первый случай "рогатого вандализма". За год власти отловили около 150 таких животных.

Коровы съели газон в центре Кисловодска, за что были отправлены на штрафстоянку. Видео © t.me / "Подъём"

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что, чтобы забрать животных со штрафстоянок, хозяевам нужно убрать за рогатыми и выплатить штраф.

"При обнаружении выпаса скота в неположенном месте мы временно размещаем животных на муниципальной штрафстоянке до тех пор, пока их владелец не будет найден и не подтвердит своё право собственности. Теперь каждый собственник не только оплачивает штраф, но и проводит по городу уборку за скотом", — сообщил глава "Подъёму".

Ранее штрафстоянки для безнадзорных парнокопытных открыли в Улан-Удэ. Цены за ночь внушительные: жеребцы, быки, коровы и лошади — 2425 рублей, более мелкий скот — по 1455 рублей.