Бесстыжие козы ворвались в детский центр в Москве и начали спариваться на глазах у людей
В Москве козы забежали в детский центр и начали спариваться на глазах у людей
В Москве козы ворвались в детский логопедический центр в Бутово и начали совокупляться. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала "Москва 24" в телеграм-канале.
В Москве козы забежали в детский центр и начали совокупляться. Обложка © T.me / infomoscow24
Инцидент произошёл ещё днём 18 августа. На кадрах видно, как в учреждение забегают три животных, два из которых совокупляются. Визит столь неожиданных гостей напугал женщин, находившихся в центре. Они попытались закрыть дверь, чтобы оградить себя от вида на половой акт рогатых. О том, откуда взялись животные, информации нет.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Дагестане козёл прыгнул настолько высоко, что зацепился рогами за электрические провода. Животное в итоге спасли, оно отделалось лишь испугом.
T.me / infomoscow24