Бесстыжие козы ворвались в детский центр в Москве и начали спариваться на глазах у людей

В Москве козы ворвались в детский логопедический центр в Бутово и начали совокупляться. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала "Москва 24" в телеграм-канале.

Инцидент произошёл ещё днём 18 августа. На кадрах видно, как в учреждение забегают три животных, два из которых совокупляются. Визит столь неожиданных гостей напугал женщин, находившихся в центре. Они попытались закрыть дверь, чтобы оградить себя от вида на половой акт рогатых. О том, откуда взялись животные, информации нет.