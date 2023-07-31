В Дагестане слишком прыгучему козлу пришлось поболтаться на проводах

В Дагестане козёл прыгнул настолько высоко, что зацепился рогами за электрические провода. Видео с животным распространилось в социальных сетях.

В Дагестане козёл во время прыжка зацепился рогами за провода. Видео © Telegram / Блог Дагестана / Новости

Судя по этим кадрам, животное повисло на проводе, случайно зацепившись за него рогами. Козёл явно не мог спуститься на землю самостоятельно. Животное в итоге спасли, оно отделалось лишь испугом.