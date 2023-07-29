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29 июля, 13:34

Самка павлина Монетка погибла из-за брошенных монет в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбурге самка павлина Монетка погибла из-за мусора посетителей зоопарка

<p>Самка павлина Монетка, погибшая от действий посетителей зоопарка. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zooekb?w=wall-45924712_6532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатеринбургский зоопарк</a></p>

Самка павлина Монетка, погибшая от действий посетителей зоопарка. Обложка © VK / Екатеринбургский зоопарк

Самка павлина Монетка умерла из-за действий посетителей Екатеринбургского зоопарка, которые оставили после себя мусор. В результате у птицы произошло желудочное кровотечение. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба зоопарка.

  • Самка павлина Монетка, погибшая от действий посетителей зоопарка. Фото © VK / Екатеринбургский зоопарк
    Самка павлина Монетка, погибшая от действий посетителей зоопарка. Фото © VK / Екатеринбургский зоопарк
  • Снимок самки павлина, погибшей от действий посетителей зоопарка. Фото © VK / Екатеринбургский зоопарк
    Снимок самки павлина, погибшей от действий посетителей зоопарка. Фото © VK / Екатеринбургский зоопарк

Самка павлина Монетка, погибшая от действий посетителей зоопарка. Фото © VK / Екатеринбургский зоопарк

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"Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла", — говорится в сообщении.

Причём с таким же диагнозом в тяжёлом состоянии находится ещё одна самка павлина. В зоопарке также отметили, что в последнее время гости стали часто стучать по вольерам, кричать, бросать еду и разные мелкие несъедобные предметы. Из-за этого у животных может случиться инфаркт или инсульт. Посетители зоопарка игнорируют правила, согласно которым животных нельзя пугать, провоцировать и кормить.

"В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдёргивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев", — подчеркнули в зоопарке.

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Светлана Оперук
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