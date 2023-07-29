Самка павлина Монетка погибла из-за брошенных монет в зоопарке Екатеринбурга

Самка павлина Монетка умерла из-за действий посетителей Екатеринбургского зоопарка, которые оставили после себя мусор. В результате у птицы произошло желудочное кровотечение. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба зоопарка.





"Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла", — говорится в сообщении.

Причём с таким же диагнозом в тяжёлом состоянии находится ещё одна самка павлина. В зоопарке также отметили, что в последнее время гости стали часто стучать по вольерам, кричать, бросать еду и разные мелкие несъедобные предметы. Из-за этого у животных может случиться инфаркт или инсульт. Посетители зоопарка игнорируют правила, согласно которым животных нельзя пугать, провоцировать и кормить.

"В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдёргивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев", — подчеркнули в зоопарке.