Московский зоопарк пригласил жителей столицы на "День рождения панды" 30 июля

30 июля в Московском зоопарке состоится праздник "День рождения панды", который могут посетить все желающие. Для гостей приготовили познавательно-развлекательную программу и интересные активности. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Панды Жуи и Диндин играют в вольере в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"На Старой территории зоопарка, где находится вольер с пандами, будут расположены праздничные точки активности, которые можно будет найти по красным китайским фонарикам. С 11:00 до 13:30 будут проходить различные познавательно-развлекательные активности", — говорится на сайте.

Принять участие в празднике можно бесплатно, отдав деньги лишь за вход на территорию зоопарка. Для большинства активностей предварительная регистрация не нужна, однако она понадобится для лекций и экскурсий. При этом возраст участников должен составлять более трёх лет, малышей туда не допустят.