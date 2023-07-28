Московский зоопарк пригласил жителей столицы на "День рождения панды" 30 июля
Панда ест бамбук в вольере. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
30 июля в Московском зоопарке состоится праздник "День рождения панды", который могут посетить все желающие. Для гостей приготовили познавательно-развлекательную программу и интересные активности. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Панды Жуи и Диндин играют в вольере в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк
"На Старой территории зоопарка, где находится вольер с пандами, будут расположены праздничные точки активности, которые можно будет найти по красным китайским фонарикам. С 11:00 до 13:30 будут проходить различные познавательно-развлекательные активности", — говорится на сайте.
Принять участие в празднике можно бесплатно, отдав деньги лишь за вход на территорию зоопарка. Для большинства активностей предварительная регистрация не нужна, однако она понадобится для лекций и экскурсий. При этом возраст участников должен составлять более трёх лет, малышей туда не допустят.
Так, гости зоопарка смогут принять участие в "Школе журавля" и разучить "Зарядку с веерами" и "Танец маленьких журавлей", посетить площадки "Мастерим и играем" и "Рисуй как панда", проверить знания в викторине "Что вы знаете о…", послушать лекцию "Самый необычный медведь" и увидеть кормление панд.
Недавно в Московском зоопарке свели знаменитых панд Жуи и Диндин, которые уже достигли половой зрелости. В настоящее время самке пять лет, самцу — шесть. Зоолог Елена Никифорова оценила их шансы завести потомство.