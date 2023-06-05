Женщина спасала провалившуюся в битум козу и едва не погибла
В Троицке женщина по горло увязла в битуме, спасая козу
Жительница Троицка по горло увязла в битуме, спасая козу в челябинском селе Пятилетка. Об этом пишет местное издание "Регион".
Спасателей вызвал муж женщины. Как рассказал глава поисково-спасательного отряда Троицка Николай Лаврентьев, пострадавшую вытягивали при помощи альпинистского снаряжения. После этого её передали сотрудникам скорой для госпитализации. Животное тоже достали, однако шансов выжить у козы, по словам спасателей, практически нет.
Сотрудники после успешных работ тоже были все в чёрной смоле, а костюмы химзащиты, в которых они находились, полностью уничтожены.
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