Женщина спасала провалившуюся в битум козу и едва не погибла

Жительница Троицка по горло увязла в битуме, спасая козу в челябинском селе Пятилетка. Об этом пишет местное издание "Регион".

Спасателей вызвал муж женщины. Как рассказал глава поисково-спасательного отряда Троицка Николай Лаврентьев, пострадавшую вытягивали при помощи альпинистского снаряжения. После этого её передали сотрудникам скорой для госпитализации. Животное тоже достали, однако шансов выжить у козы, по словам спасателей, практически нет.

Сотрудники после успешных работ тоже были все в чёрной смоле, а костюмы химзащиты, в которых они находились, полностью уничтожены.