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4 июня, 22:00

Женщина спасала провалившуюся в битум козу и едва не погибла

В Троицке женщина по горло увязла в битуме, спасая козу

<p>Спасатели вытаскивают женщину из битума. Обложка © <a href="https://region-uu.ru/news/14567-troichanka-popala-v-bitumnuyu-lovushku.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Рег</a><a href="https://region-uu.ru/news/14567-troichanka-popala-v-bitumnuyu-lovushku.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ион"</a></p>

Спасатели вытаскивают женщину из битума. Обложка © "Регион"

Жительница Троицка по горло увязла в битуме, спасая козу в челябинском селе Пятилетка. Об этом пишет местное издание "Регион".

Спасателей вызвал муж женщины. Как рассказал глава поисково-спасательного отряда Троицка Николай Лаврентьев, пострадавшую вытягивали при помощи альпинистского снаряжения. После этого её передали сотрудникам скорой для госпитализации. Животное тоже достали, однако шансов выжить у козы, по словам спасателей, практически нет.

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Сотрудники после успешных работ тоже были все в чёрной смоле, а костюмы химзащиты, в которых они находились, полностью уничтожены.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Липецке сотрудники Росгвардии спасли собаку, которая упала в канализационный люк. В приюте на собаке заметили ошейник с кличкой и нашли хозяев через соцсети.

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Юлия Коновалова
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