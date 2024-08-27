В Москве спасли 1,5-месячного львёнка, которого бросили в ветеринарной клинике

В Москве спасли маленького львёнка, которого бросили в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Спасённый львёнок. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Предыдущие «хозяева» сдали его ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним. Бдительные зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львёнку примерно 1,5 месяца, это самец, у него диагностировали ряд заболеваний, в том числе истощение», — рассказали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, документов, разрешающих держать такого зверя в клинике не предоставили. Клыкастого пушистика передали специалистам, которые займутся его реабилитацией. Теперь следователям придётся найти экс-хозяев, чтобы выяснить как им в руки попало животное, которое защищает Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).