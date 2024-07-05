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5 июля, 19:10

В Московском зоопарке поселился кайман, которого изъяли из ресторана

Кайман, которого изъяли из ресторана. Обложка © Предоставлено Life.ru

Кайман, которого изъяли из ресторана. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Московском зоопарке появился новый житель — кайман, которого спасли в одном из развлекательных центров столицы. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе зоосада.

Каймана изъяли из столичного ресторана. Видео © Предоставлено Life.ru

Крокодил долго жил в тесном террариуме ресторана. В Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступила не одна жалоба посетителей. В итоге в заведение нагрянули инспекторы и дали рекомендации по содержанию рептилии. Однако владельцы решили, что кайману будет лучше там, где для этого есть все необходимые условия, и передали его зоопарку.

"В результате предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия. Это показательный пример эффективности профилактических мер: инспекторы и бизнес смогли прийти к конструктивной договорённости", — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Теперь животное месяц будет находиться на карантине в Московском зоопарке. За это время для него подготовят вольер с бассейном и отапливаемыми берегами.

В пресс-службе отметили, что все крокодилы включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и подлежат особой охране и защите. Службы города призывают ответственно относиться к содержанию животных и рассчитывать свои возможности.

В Ленинградском зоопарке Тотоша отметил День крокодила роскошным обедом из рыбы
В Ленинградском зоопарке Тотоша отметил День крокодила роскошным обедом из рыбы

А ранее Life.ru рассказывал о другом пополнении в столичном зоопарке. Недавно у капибар появилось потомство — двое очаровательных малышей. Директор зверинца Светлана Акулова предложила пользователям угадать пол новорождённых, а кто назовёт правильную версию, получит право дать им имена.

Александра Мышляева
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