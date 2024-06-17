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В Ленинградском зоопарке Тотоша отметил День крокодила роскошным обедом из рыбы

17 июня, 16:09
День крокодила в зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

День крокодила в зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк показал, как любимец посетителей Тотоша отметил День крокодила 17 июня. Зубастому принесли роскошный обед из рыбы и показали кормление в присутствии посетителей. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

День крокодила в зоопарке. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"Как вы знаете, в нашем зоопарке живет любимец многих посетителей — нильский крокодил Тотоша. Мы решили заглянуть к этой рептилии, чтобы узнать, как же проходит еженедельное кормление", — поделились в пресс-службе зоопарка, публикуя ролик.

Там добавили, что многие ошибочно называют львов, зебр, антилоп основной пищей хищника, однако зачастую они довольствуются только рыбой. В зоопарке же любимца также балуют курицей и говядиной. День крокодила был утверждён не только ради забавы, но и чтобы заострить внимание общественности на исчезновение вида по вине браконьеров.

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Ранее Ленинградский зоопарк опубликовал видео с филином Емелей, который очень любит подремать в дневные часы и даже не реагирует на уборку в его клетке. Умилительные кадры вызвали восторг у пользователей, которые сравнили птицу с уставшим от трудовых будней человеком.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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