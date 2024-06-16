Филин Емеля из Ленинградского зоопарка показал, как нужно готовиться к рабочей неделе Ленинградский зоопарк показал видео с дремлющим филином Емелей 16 июня, 19:13 Филин Емеля. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк опубликовал видео с филином Емелей, который очень любит подремать в дневные часы и даже не реагирует на уборку в его клетке. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Филин Емеля. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"После рабочей недели хочется не обращать внимания ни на кого и просто подремать. Емеле точно никто в этом деле помешать не сможет. Он очень спокойный и быстро привыкает к людям", — рассказали в зоопарке.

Там добавили, что причина спокойствия филина ещё и в том, что он полностью доверяет людям, поэтому может даже вздремнуть при них, ничего не опасаясь.

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Авторы Татьяна Миссуми