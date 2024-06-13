Озорные игры Диндин и Катюши уморили со смеху гостей Московского зоопарка
В Московском зоопарке показали резвые игры панды Диндин с дочкой Катюшей
Панда Диндин с дочкой Катюшей. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео с пандой Катюшей. На этот раз в объектив попали резвые игры мамы-панды Диндин с уже повзрослевшей дочкой.
Панда Диндин играет с дочкой Катюшей. Видео © Telegram / Светлана Акулова
На опубликованных кадрах видно, как Катюша играет с мамой в вольере, пытаясь умилительно "побороть" родительницу. Трогательная и резвая забава не оставила равнодушными гостей зоопарка — детский смех тому подтверждение.
"Игры Диндин с Катюшей. Эмоции посетителей бесценны", — подписала видео Акулова.
Напомним, Катюша родилась в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи в августе 2023 года. Недавно панде исполнилось девять месяцев, а в августе стукнет целый год. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.