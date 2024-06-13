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13 июня, 12:27

Озорные игры Диндин и Катюши уморили со смеху гостей Московского зоопарка

В Московском зоопарке показали резвые игры панды Диндин с дочкой Катюшей

Панда Диндин с дочкой Катюшей. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Диндин с дочкой Катюшей. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео с пандой Катюшей. На этот раз в объектив попали резвые игры мамы-панды Диндин с уже повзрослевшей дочкой.

Панда Диндин играет с дочкой Катюшей. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На опубликованных кадрах видно, как Катюша играет с мамой в вольере, пытаясь умилительно "побороть" родительницу. Трогательная и резвая забава не оставила равнодушными гостей зоопарка — детский смех тому подтверждение.

"Игры Диндин с Катюшей. Эмоции посетителей бесценны", — подписала видео Акулова.

Больше не такая крошка: Во внешности панды Катюши заметили изменения
Больше не такая крошка: Во внешности панды Катюши заметили изменения

Напомним, Катюша родилась в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи в августе 2023 года. Недавно панде исполнилось девять месяцев, а в августе стукнет целый год. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.

Дарья Нарыкова
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