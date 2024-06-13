Озорные игры Диндин и Катюши уморили со смеху гостей Московского зоопарка

Напомним, Катюша родилась в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи в августе 2023 года. Недавно панде исполнилось девять месяцев, а в августе стукнет целый год. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.